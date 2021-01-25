ДОМ.РФ и девелопер "Эталон" договорились о сотрудничестве по проектам строительства жилья

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Группа "Эталон" планируют реализовывать совместные проекты по строительству жилья и комплексному развитию территорий, в том числе с помощью нового механизма инфраструктурных облигаций. Об этом сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"Соглашение (о сотрудничестве ДОМ.РФ, Банка ДОМ.РФ, АФК "Система" и Группы "Эталон" - прим. ТАСС) предусматривает участие ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ в финансировании инвестиционных проектов Группы "Эталон", включая открытие целевых кредитных линий, и реализацию программ ипотечного кредитования на ее объектах на льготных условиях. ДОМ.РФ также рассмотрит возможность финансирования проектов жилищного строительства компании с помощью инфраструктурных облигаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, в совместных проектах по строительству многоквартирных домов планируется развивать арендный рынок жилья, добавляется в релизе. По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, девелопер "Эталон" получит поддержку специалистов ДОМ.РФ на всех этапах реализации жилищных проектов: от проектирования домов до продажи квартир, в том числе с помощью различных ипотечных программ. "Соглашение станет основой долгосрочного сотрудничества наших компаний, позволит делиться накопленным опытом и компетенциями", - прокомментировал Мутко.

В свою очередь председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков надеется, что сотрудничество компаний повысит доступность жилья для россиян. Евтушенков напомнил, что в 2020 году Группа "Эталон" ввела в эксплуатацию 540 тыс. кв. м жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а с момента основания компании - 7,5 млн кв. м. "Объединение усилий, ресурсов и компетенций ведущих девелоперских компаний России и государственных институтов развития в жилищной сфере призвано решить стоящие перед отраслью задачи, сделать комфортное и качественное жилье более доступным для жителей России", - добавил президент Группы "Эталон" Геннадий Щербина.

Как отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко, Банк ДОМ.РФ уже предоставил проектное финансирование на строительство одного жилого комплекса девелопера "Эталон", в ближайшее время планируется увеличить портфель совместных проектов.