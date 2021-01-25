ВЛАДИМИР, 25 января. /ТАСС/. Фонд защиты прав обманутых дольщиков создан во Владимирской области. Организация в качестве застройщика будет заниматься достройкой проблемных объектов в регионе, сообщается на сайте администрации Владимирской области.

"Губернатор Владимир Сипягин подписал постановление о создании унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Владимирской области". <…> Фонд будет выступать в качестве застройщика и заниматься завершением строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимого имущества и инфраструктуры, исполнять соответствующие обязательства перед участниками строительства, имеющими требования о передаче жилых помещений, выработке механизмов завершения строительства проблемных объектов, обеспечения подготовки сметной документации, разработки проектной документации на завершение строительства объектов недвижимого имущества и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Работа фонда будет финансироваться за счет федерального и областного бюджетов.

Как сообщил в понедельник журналистам врио вице-губернатора Роман Годунин, в 2020 году во Владимирской области было семь объектов незавершенного строительства, на данный момент их шесть.