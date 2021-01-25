Строительные компании из 58 регионов подали заявки на прямые поставки 1,2 млн тонн металла

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Строительные организации из 58 регионов России подали заявки на заключение прямых контрактов с заводами-производителями металлопроката на поставки 1,2 млн тонн продукции. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Национального объединения строителей (Нострой).

"По состоянию на 25 января 2021 года в Нострой от строительных организаций поступило 160 заявок на заключение прямых контрактов на 1,2 млн тонн металлопроката строительного сортамента с заводами - производителями. Заявки поступили из 58 регионов России", - говорится в сообщении.

Нострой передал заявки представителям заводом-участников рабочей группы по вопросу повышения цен на металлопрокат: компаниям НЛМК, "Северсталь", ММК, "ЕвразХолдинг", "Мечел" и т.д. Также Национальное объединение строителей и электронная торговая площадка Газпромбанка тестируют систему электронного заключения прямых договоров между строителями и металлургами. Отмечается, что это даст возможность строительным компаниям покупать стройматериалы без посредников по цене производителя.

О росте цен Нострой и региональные саморегулируемые строительные организации начали говорить с апреля 2020 года. Особенно резкое повышение стоимости металла зафиксировано в ноябре-декабре 2020 года, когда цены увеличились до полутора раз в зависимости от региона.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.