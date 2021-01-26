Бывшие корпуса ДВФУ и участки с видом на Амурский залив выставили на торги во Владивостоке

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. ДОМ.РФ выставил на торги семь бывших учебных корпусов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и два земельных участка под строительство жилья с видом на Амурский залив во Владивостоке, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Первый лот состоит из семи зданий - бывших учебных корпусов ДВФУ общей площадью 4 545 кв. м и земельного участка площадью 3,38 га. Объект находится внутри сложившегося жилого массива в Первомайском районе, в южной части Владивостока (ул. Борисенко, д. 48)", - говорится в сообщении.

С учетом локации объекта, динамики показателей жилищного строительства, экономических показателей региона и действия льготных ипотечных программ на участке целесообразно строительство жилья комфорт-класса, полагают в ДОМ.РФ. Однако для этого потребуется сменить вид разрешенного использования земельного участка.

Аукцион состоится 19 февраля, заявки принимаются до 15 февраля. Начальная цена составляет 127,1 млн рублей.

Второй лот представляет собой два земельных участка общей площадью 8,98 га, которые предназначены для многоэтажного жилищного строительства. Они расположены в Советском районе Владивостока, в зеленой зоне, недалеко от побережья Амурского залива и пляжа "Чайка". Район считается одним из самых экологичных в городе, близость к морю и вид на Амурский залив делают его уникальным для жилого строительства, отметили в ДОМ.РФ.

Заявки на аукцион принимаются до 1 марта, торги состоятся 5 марта, начальная стоимость лота составляет 502 млн рублей.