В Москве за три года по программе реновации оформлены свыше 20 тыс. прав собственности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сведения в Росреестр по Москве внесены по 90 домам реновации за три года. С начала обновления жилищного фонда в столице оформлены более 20 тыс. прав собственности, сообщила во вторник пресс-служба московского управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

"На прошлой неделе мы поставили на кадастровый учет еще три дома по реновации, при этом в Богородском и Южном Чертанове это первые жилые объекты за все время реализации программы, а дом в Кузьминках стал уже шестым в районе. Всего с начала обновления жилищного фонда столицы мы присвоили кадастровые адреса уже 90 многоквартирным объектам общей площадью почти 2 млн кв. м и оформили свыше 20 тыс. прав собственности", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова.

Он отметил, что самым активным округом остается СВАО - как по количеству поставленных на кадастровый учет домов, так и по их общей площади - более полумиллиона квадратных метров.

В рамках реализации программы реновации в 2021 году поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы права собственности на первые квартиры еще в трех домах.

"Первый из них - пятисекционный дом с переменной этажностью общей площадью 34,7 тыс. кв. м, расположенный в Южном Чертанове на Варшавском шоссе, дом 139. Второй жилой объект построен в районе Кузьминки по адресу: Волгоградский проспект, дом 103А (ЮВАО). Его общая площадь составляет 13,1 тыс. кв. м. Еще один дом - тринадцатиэтажный, его общая площадь наименьшая из трех, 9,2 тыс. кв. м, который находится в районе Богородское на улице Миллионной, дом 3, корпус 1 (ВАО). Всего в него планируется переселить 83 семьи", - уточнил глава столичного Росреестра.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена в августе 2017 года, ее реализация предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В нее включено 5 175 многоквартирных домов, а адресный список состоит из 472 стартовых площадок.