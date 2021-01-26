В Саратовской области восстановили права почти 400 дольщиков в 2020 году

САРАТОВ, 26 января. /ТАСС/. Права почти 400 участников долевого строительства восстановили в Саратовской области в 2020 году, часть из них получили квартиры, другие - денежные компенсации, сообщила пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона во вторник.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в ходе рабочей поездки в Саратов сообщал, что в регионе в списке долгостроев числятся 46 домов, для решения проблем всех дольщиков региона необходимо более 10 млрд рублей.

"В 2020 году в Саратовской области с применением региональных механизмов были восстановлены права 385 дольщиков шести долгостроев", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что по четырем объектам, где 213 дольщиков, было принято решение о завершении строительства. Объекты были введены в эксплуатацию в 2020 году. Кроме того, на еще одном долгострое, где 132 дольщика, завершены строительные работы, идет процесс получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

"По одному дому, где 20 человек, было принято решение о предоставлении дольщикам денежной компенсации. Все выплаты произведены", - отмечает пресс-служба.