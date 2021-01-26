Аналитики зафиксировали минимальный рост цен на ЖКУ в 2020 году за последние 19 лет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году составил 3,55% в среднем по России. Повышение цен в 2020 году стало минимальным за последние 19 лет, говорится в исследовании аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"В 2020 году жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем по России на рекордно низкие 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Это минимальный рост за весь доступный период статистики - начиная с 2002 года, то есть за 19 лет", - отмечается в исследовании.

При этом наиболее высокий рост цен на услуги ЖКХ по итогам года зафиксирован в Республике Коми - на 16,2%, в Воронежской области - на 7,8%, Забайкальском крае - на 7,1%, в Кемеровской области - на 6,7% и Удмуртии - на 6,6%, Тыве - на 5,8%, Архангельской области - на 5,4%, Амурской области - на 5,1%, Якутии и Белгородской области - на 5%. Аналитики FinExpertiza отмечают, что рост цен на ЖКУ в Республике Коми в 3,3 раза обогнал общероссийскую инфляцию из-за повышения платы за капитальный ремонт с 2,62 до 7,85 рублей за кв. м. При этом отдельно коммунальные услуги в этом регионе подорожали в пределах инфляции - на 4,17%.

В целом в 15 регионах России удорожание тарифов ЖКХ превысило показатель годовой инфляции. При этом в Москве цены на ЖКУ увеличились на 3%, в Санкт-Петербурге - на 4,6%. Аналитики подсчитали, что больше всего подорожала оплата в неприватизированных квартирах - на 4,71%, а также водоотведение - на 4,78%. Кроме того, на 4,32% выросла стоимость горячей воды, на 3,98% - электричества, на 3,9% - холодной воды, на 3,36% - отопление.

Среди регионов цены на отопление наиболее сильно выросли в Севастополе - на 10%, Кемеровской области - на 8,1% и Ингушетии - на 7,7%. На холодную воду - в Белгородской области - на 24,1%, в Туве - на 23,4%, в Кемеровской области - на 22,5%, на горячую воду - в Алтае на 12,2%, Московской области - на 10,6% и Удмуртии - на 8,7%, на газоснабжение - в Оренбургской области - на 13,3%, в Крыму - на 7,2% и Еврейской автономной области - на 7%. А также на электричество - в Иркутской области - на 5,4%, Ивановской, Ленинградской областях и в Алтайском, Красноярском краях - на 5,1%.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, более 5% домохозяйств испытают сложности с оплатой жилищно-коммунальных услуг, а среди неполных и многодетных семей этот показатель превышает 10%. "В зависимости от региона, а иногда даже в границах одного города, размер платы за ЖКУ может существенно разниться, и многие жители видят за этим не объективные экономические причины, а интересы коммунальщиков и ресурсоснабжающих организаций", - считает Трубникова.

О повышении цен на ЖКУ

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.

В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%.