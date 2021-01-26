Эксперт: собственники московских ТЦ потеряли до 40% выручки от аренды из-за пандемии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Собственники торговых центров Москвы не досчитались до 40% выручки от аренды из-за пандемии в сравнении с показателями 2019 года. Об этом во вторник сообщила журналистам директор департамента торговой недвижимости компании JLL Полина Жилкина.

"Большинство собственников [современных] торговых центров не досчитались по итогам 2020 года примерно от 25 до 40% арендной выручки по отношению к тому, какие показатели были в 2019 году", - сказала она.

Эксперт также отметила, что при этом порядка 75% арендаторов в 2020 году получили скидки от собственников торговых центров, а часть арендаторов во время закрытия весной по взаимным договоренностям вообще ничего не платила.

Жилкина добавила, что самые современные торговые центры Москвы "просели" по трафику не более чем на 15-20% по итогам 2020 года в сравнении с 2019-м. "Безусловно есть и те, которые "просели" и на, 40%, 50% и больше. Однако самые пессимистичные прогнозы не оправдались", - пояснила она.