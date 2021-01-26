Ввод жилья в Москве за год увеличился на 15%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Около 5 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в Москве в прошлом году, это на 15% больше, чем в 2019 году, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Для города Москвы в 2020 году нацпроектом и государственной программой города Москвы "Жилище" было установлено плановое задание по вводу жилья в размере 3,6 млн кв. м. По итогам года в городе построено 4,98 млн кв. м жилья, что составляет 138% от годового планового задания. В 2019 году построено и введено порядка 4,23 млн кв. м жилья", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента Сергея Лёвкина, слова которого приводятся в сообщении, за счет внебюджетных источников финансирования введено 4,57 млн "квадратов" жилья, что составило 92% от общего ввода жилой недвижимости. Несмотря на действовавшие противоэпидемические ограничения, по сравнению с 2019 годом доля жилья, построенного инвесторами, увеличилась на 5 процентных пунктов - с 87% до 92%.