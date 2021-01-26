В 2020 году более 850 ростовских дольщиков получили квартиры или компенсации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Двенадцать проблемных домов были достроены в 2020 году в Ростовской области, 851 дольщик получил квартиру или компенсацию за жилье, а более 1 200 семей получили жилье по господдержке. Об этом в понедельник сообщил глава региона Василий Голубев на пресс-конференции.

"Нам удалось достроить 12 проблемных домов, получил квартиру или компенсацию за жилье 851 дольщик, при господдержке мы обеспечили жильем 1 261 семью, среди которых многодетные и молодые семьи", - сказал он.

В 2020 году рассчитывалось восстановить права 700 дольщиков. Также сообщалось о том, что в единый реестр проблемных объектов входит 94 многоквартирных дома.

Как ранее сообщили в правительстве Ростовской области, всего на региональные меры поддержки в областном бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено более 1 589 млн рублей, планируется восстановить права 1 035 граждан по 21 проблемному объекту со сроком реализации до 2023 года. На эти цели планируется предоставить средства в размере более 1 948 млн рублей.