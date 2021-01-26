Риелторы сообщили о росте спроса на апартаменты в Москве на фоне дискуссии об их статусе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество сделок по покупке апартаментов на первичном рынке Москвы в 2020 году выросло почти на 50%. При этом площадь проданных помещений в четвертом квартале превысила результаты аналогичного периода 2019 года на 135%, сообщили во вторник риелторские компании.

"Количество сделок в комфорт- и бизнес-классах первичного рынка апартаментов составило 5 тыс., что на 49% больше, чем в 2019 году, и на 28% превышает аналогичный показатель 2018 года. В то же время годовой прирост числа реализованных квартир всех классов составил 18%", - сказала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Согласно исследованию инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet, в четвертом квартале 2020 года в Москве было продано около 116 тыс. кв. метров апартаментов, что на 135% выше аналогичного показателя 2019 года и втрое больше третьего квартала 2020 года. Высокий спрос в Est-a-Tet связали с обсуждением возможных изменений правового статуса этого вида недвижимости.

Что касается предложения, то эксперты фиксируют его сокращение по итогам года. Так, в сравнении с концом 2019 года число лотов в Москве уменьшилось на 27,3%, а суммарный метраж сократился на 27,5%, отметила Литинецкая. "По итогам 2020 года на рынке было представлено 69 проектов комфорт- и бизнес-классов, в которых продавалось примерно 5 350 апартаментов общей площадью 302 тыс. кв. м", - сказала она.

По данным Est-a-Tet, в старых границах Москвы в годовой динамике объем предложения апартаментов в квадратных метрах уменьшился на 24%, при этом наиболее заметное сокращение отмечено в четвертом квартале 2020 года. "Снижение объемов предложения, в первую очередь, вызвано вымыванием объектов за счет активного спроса - только за четвертый квартал было продано более 100 тыс. кв. м. Существует вероятность, что часть объема апартаментов была временно снята с реализации в ожидании предстоящих правовых изменений по их статусу", - отметили в компании.

На фоне повышения спроса и вымывания предложения апартаменты на первичном рынке в Москве показали "умеренное повышение цен", добавила Литинецкая. "Средневзвешенная стоимость квадратного метра апартаментов комфорт-класса выросла за 12 месяцев на 4,5% и составила 193,5 тыс. рублей. Средний квадрат в апартаментах бизнес-класса подорожал на 4,1% и реализовывался в декабре прошлого года по цене в 260,5 тыс. рублей", - отметила она.

Правовой статус апартаментов

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса апартаментов. Законопроект, который определит правовой статус апартаментов и установит возможность регистрации в них по месту жительства, планируется внести в Госдуму в октябре 2021 года, следует из плана правительства по трансформации делового климата в градостроительстве. Пройти процедуру одобрения документа в Совете Федерации планируется в декабре.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - ни не обеспечены социальной инфраструктурой.