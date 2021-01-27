На Сахалине планируют решить проблему сейсмоопасного жилья, расселив аварийные дома

ТАСС, 27 января. Правительство Сахалинской области намерено благодаря федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья решить проблему сейсмоопасных домов, которые региональные власти не могут модернизировать для защиты от землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в областном Минстрое.

Как ранее сообщил в интервью ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Минвостокразвития подготовило предложение об увеличении доли дотаций на программу создания сейсмоустойчивого жилья в регионах Дальневосточного федерального округа, которые больше всего подвержены землетрясениям. В частности, речь идет о Сахалинской области и Камчатском крае. Пока Дальний Восток получает на эти цели около 70 млн рублей в год при потребности в 1,5-2 млрд рублей.

"Весь жилищный фонд, построенный на территории Сахалинской области до 1995 года, имеет дефицит сейсмостойкости, и в настоящее время проводятся мероприятия по обследованию жилого фонда с привлечением специализированных организаций и признанию его аварийным и подлежащим сносу. Считаем наиболее эффективным механизм расселения граждан в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, только в 2020 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 1 015 землетрясений, из них 22 - с магнитудой больше 5.

Как уточнили в министерстве, правительство Сахалинской области не может заняться сейсмоусилением домов по нескольким причинам. В частности, в регионе нет свободного жилья, куда можно было бы временно переселить граждан на время модернизации зданий. Кроме того, само сейсмоусиление зачастую экономически нецелесообразно и соизмеримо со стоимостью нового строительства.

За счет программы расселения из аварийного жилья в области до 2025 года планируется расселить более 28,8 тыс. человек. При этом на начало 2021 года в этом нуждаются 32,6 тыс. жителей региона.

Ситуация на Камчатке

Камчатский край - один из самых сейсмоактивных регионов России. Каждый день здесь может происходить до десяти сейсмособытий, большинство из которых неощущаемые. Однако ученые не исключают возможности, что на Камчатке может произойти землетрясение до 9 баллов по шкале Рихтера. Последнее разрушительное сейсмособытие случилось на полуострове в 2006 году, когда сила подземных толчков в Олюторском районе достигала 6,2 балла. Тогда более 30 человек получили травмы различной степени тяжести, произошли значительные разрушения зданий, сетей и коммуникаций.

В 2021 году на Камчатке продолжится реализация федеральной программы по повышению устойчивости жилых домов в сейсмических районах, сообщил ТАСС министр строительства и жилищной политики региона Андрей Дегодьев. "На 2021 год финансирование программы составляет 80 млн рублей, которые будут использованы для продолжения возведения комплекса многоквартирных жилых домов в районе Приморский города Вилючинска. Полностью объект планируется сдать к 2024 году, здесь будет еще 270 квартир", - сказал министр.

За 11 лет реализации в регионе этой федеральной программы Камчатка получила из федерального бюджета почти 10 млрд рублей. Это позволило построить 40 многоквартирных домов, в которые из сеймоопасного жилья переселили почти 2 тыс. камчатских семей.

Север Забайкалья

Проблемой сейсмоустойчивости жилого фонда недавно озаботились и власти Забайкальского края, где землетрясениям особенно подвержен самый северный Каларский район. Как рассказал ТАСС глава района Сергей Климович, в феврале специальная комиссия оценит возможность строительства здесь устойчивого к подземным толчкам жилья.

"У нас сейсмоустойчивость зданий должна составлять 9,5 балла, но у нас давно уже ничего не строилось. Только сейчас предполагается строительство жилых домов, будет выезд специалистов краевого Минстроя по этому поводу. Будем договариваться о начале строительства трех таких жилых домов в 2021 году", - сказал Климович.

Как уточнил глава района, все три здания также предполагается построить по программе расселения из ветхого и аварийного жилья.

Опыт военных строителей

Нагрузки на строящиеся объекты учитываются и при строительстве объектов для нужд вооруженных сил РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Военно-строительного комплекса Минобороны РФ, на Дальнем Востоке наиболее сложными и ответственными для строителей являются Камчатка, Сахалин, Курильские острова.

В пресс-службе отметили, что строительство сейсмостойкого здания не только более сложный процесс, но и обходится дороже аналогичного по площади, высоте и планировке здания. Чтобы снизить влияние опасных природных факторов, военные строители используют специальные конструктивные и технологические решения. Так, на Камчатке завершается строительство сейсмоустойчивой зоны хранения для нужд Минобороны и возводится 90-квартирный жилой дом для моряков-подводников.

"Проектирование и строительство жилого дома для военнослужащих ТОФ выполнено с учетом климатических и сейсмических условий Камчатки. Безопасность эксплуатации объекта являются применяемые нами современные строительные технологии: особо прочный монолитный железобетонный каркас, специальное армирование фундамента и каркаса строящегося дома значительно повышают сейсмоустойчивость объекта", - сообщил руководитель проекта военно-строительного комплекса Анатолий Нагнибеда.

Кроме того, здесь применяется бетон марки B30, который используют при сооружении мостов, шлюзов, плотин, космодромов. Он обеспечит устойчивость к вибрационным нагрузкам. Вместе с тем, отметили в пресс-службе, помимо сейсмоустойчивости нельзя сбрасывать со счетов серьезную снеговую и ветровую нагрузку, которую испытывают здания и сооружения.