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На Сахалине планируют решить проблему сейсмоопасного жилья, расселив аварийные дома

До 2025 года по программе намерены расселить более 28,8 тыс. человек

ТАСС, 27 января. Правительство Сахалинской области намерено благодаря федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья решить проблему сейсмоопасных домов, которые региональные власти не могут модернизировать для защиты от землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в областном Минстрое.

Как ранее сообщил в интервью ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Минвостокразвития подготовило предложение об увеличении доли дотаций на программу создания сейсмоустойчивого жилья в регионах Дальневосточного федерального округа, которые больше всего подвержены землетрясениям. В частности, речь идет о Сахалинской области и Камчатском крае. Пока Дальний Восток получает на эти цели около 70 млн рублей в год при потребности в 1,5-2 млрд рублей.

"Весь жилищный фонд, построенный на территории Сахалинской области до 1995 года, имеет дефицит сейсмостойкости, и в настоящее время проводятся мероприятия по обследованию жилого фонда с привлечением специализированных организаций и признанию его аварийным и подлежащим сносу. Считаем наиболее эффективным механизм расселения граждан в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, только в 2020 году на территории Сахалинской области зарегистрировали 1 015 землетрясений, из них 22 - с магнитудой больше 5.

Как уточнили в министерстве, правительство Сахалинской области не может заняться сейсмоусилением домов по нескольким причинам. В частности, в регионе нет свободного жилья, куда можно было бы временно переселить граждан на время модернизации зданий. Кроме того, само сейсмоусиление зачастую экономически нецелесообразно и соизмеримо со стоимостью нового строительства.

За счет программы расселения из аварийного жилья в области до 2025 года планируется расселить более 28,8 тыс. человек. При этом на начало 2021 года в этом нуждаются 32,6 тыс. жителей региона.

Ситуация на Камчатке

Камчатский край - один из самых сейсмоактивных регионов России. Каждый день здесь может происходить до десяти сейсмособытий, большинство из которых неощущаемые. Однако ученые не исключают возможности, что на Камчатке может произойти землетрясение до 9 баллов по шкале Рихтера. Последнее разрушительное сейсмособытие случилось на полуострове в 2006 году, когда сила подземных толчков в Олюторском районе достигала 6,2 балла. Тогда более 30 человек получили травмы различной степени тяжести, произошли значительные разрушения зданий, сетей и коммуникаций.

В 2021 году на Камчатке продолжится реализация федеральной программы по повышению устойчивости жилых домов в сейсмических районах, сообщил ТАСС министр строительства и жилищной политики региона Андрей Дегодьев. "На 2021 год финансирование программы составляет 80 млн рублей, которые будут использованы для продолжения возведения комплекса многоквартирных жилых домов в районе Приморский города Вилючинска. Полностью объект планируется сдать к 2024 году, здесь будет еще 270 квартир", - сказал министр.

За 11 лет реализации в регионе этой федеральной программы Камчатка получила из федерального бюджета почти 10 млрд рублей. Это позволило построить 40 многоквартирных домов, в которые из сеймоопасного жилья переселили почти 2 тыс. камчатских семей.

Север Забайкалья

Проблемой сейсмоустойчивости жилого фонда недавно озаботились и власти Забайкальского края, где землетрясениям особенно подвержен самый северный Каларский район. Как рассказал ТАСС глава района Сергей Климович, в феврале специальная комиссия оценит возможность строительства здесь устойчивого к подземным толчкам жилья.

"У нас сейсмоустойчивость зданий должна составлять 9,5 балла, но у нас давно уже ничего не строилось. Только сейчас предполагается строительство жилых домов, будет выезд специалистов краевого Минстроя по этому поводу. Будем договариваться о начале строительства трех таких жилых домов в 2021 году", - сказал Климович.

Как уточнил глава района, все три здания также предполагается построить по программе расселения из ветхого и аварийного жилья.

Опыт военных строителей

Нагрузки на строящиеся объекты учитываются и при строительстве объектов для нужд вооруженных сил РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Военно-строительного комплекса Минобороны РФ, на Дальнем Востоке наиболее сложными и ответственными для строителей являются Камчатка, Сахалин, Курильские острова.

В пресс-службе отметили, что строительство сейсмостойкого здания не только более сложный процесс, но и обходится дороже аналогичного по площади, высоте и планировке здания. Чтобы снизить влияние опасных природных факторов, военные строители используют специальные конструктивные и технологические решения. Так, на Камчатке завершается строительство сейсмоустойчивой зоны хранения для нужд Минобороны и возводится 90-квартирный жилой дом для моряков-подводников.

"Проектирование и строительство жилого дома для военнослужащих ТОФ выполнено с учетом климатических и сейсмических условий Камчатки. Безопасность эксплуатации объекта являются применяемые нами современные строительные технологии: особо прочный монолитный железобетонный каркас, специальное армирование фундамента и каркаса строящегося дома значительно повышают сейсмоустойчивость объекта", - сообщил руководитель проекта военно-строительного комплекса Анатолий Нагнибеда.

Кроме того, здесь применяется бетон марки B30, который используют при сооружении мостов, шлюзов, плотин, космодромов. Он обеспечит устойчивость к вибрационным нагрузкам. Вместе с тем, отметили в пресс-службе, помимо сейсмоустойчивости нельзя сбрасывать со счетов серьезную снеговую и ветровую нагрузку, которую испытывают здания и сооружения.

Теги
РоссияКамчатский крайЗабайкальский крайСахалинская область
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