Около 100 млн кв. м недвижимости планируют построить в Новой Москве к 2035 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 100 млн кв. м недвижимости планируют построить в Троицком и Новомосковском административных округах к 2035 году. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента развития новых территорий г. Москвы Владимир Жидкин.

"Сто двадцать пять объектов здравоохранения, 86 парков, 700 спортивных объектов, 170 школ, 320 детских садов - это все мы должны построить к 2035 году, ориентировочно. Все будет зависеть от инвестиционного климата в целом и в стране, и в Москве в том числе <...> По недвижимости к 2035 году планируем 120 млн [кв. м] построить, сегодня 20 млн есть", - сказал Жидкин.

По его словам, в ближайшие три года в Новой Москве планируется построить 8 млн кв. м жилой недвижимости, 3 млн кв. м нежилой недвижимости, 15 объектов здравоохранения, 96 объектов образования и 200 км магистральных дорог.

Он уточнил, что в новую территорию было инвестировано 2 трлн рублей. Всего запланировано инвестировать в ТиНАО порядка 7 трлн рублей, включая бюджетные и внебюджетные средства. "На рубль городской приходится 3 рубля внебюджетных. <...> С каждым годом объем внебюджетных источников будет увеличиваться", - сказал Жидкин.

1 июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории площадью 148 тыс. га, территория Москвы была увеличена за счет присоединения земель Подмосковья в 2,4 раза. На юго-западе Подмосковья были образованы Троицкий и Новомосковский административные округа, которые состоят из 21 муниципального образования.