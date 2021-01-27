Доля москвичей среди покупателей недвижимости в Новой Москве возросла втрое за 10 лет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Доля москвичей среди приобретающих жилье в Троицком и Новомосковском административных округах столицы возросла с 18% до 63% за 10 лет. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"В момент присоединения в 2012 году только 18% от тех, кто приобретает квартиры в Новой Москве, были москвичами. Сегодня это 63% - более, чем в три раза увеличилось количество москвичей, которые покупают квартиры в Новой Москве. Это составляющая только растет, жители Москвы оценивают качество территорий, среды там, где можно поселиться и проживать, пользуясь всеми благами, которые появляются сегодня на этой территории", - сказал Жидкин, отметив, что в ТиНАО переезжает большое количество молодых семей из "старой" Москвы.

По его словам, в момент присоединения новых территорий здесь было порядка 84 тыс. рабочих мест, сегодня - 267 тыс. "Необходимы механизмы, которые бы мотивировали инвесторов и собственников земли к тому, чтобы создавать как можно больше объектов с местами приложения труда", - сказал он.

1 июля 2012 года к Москве были присоединены новые территории площадью 148 тыс. га, территория Москвы была увеличена за счет присоединения земель Подмосковья в 2,4 раза. На юго-западе Подмосковья были образованы Троицкий и Новомосковский административные округа, которые состоят из 21 муниципального образования.