Госинспекция вынесла предупреждение застройщику апартаментов в Серебряном Бору

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости вынесла предупреждение ООО "Спецстройпроект" - застройщику МФК River Residence в Серебряном Бору в Москве. Об этом ТАСС сообщили в инспекции в среду.

"Суммарная доля общей площади всех объектов капитального строительства вспомогательных видов разрешенного использования в пределах земельного участка должна составлять не более 25% от суммарной общей площади всех объектов капитального строительства. По данному факту Госинспекцией по недвижимости направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований", - сказали в инспекции.

Вспомогательные виды разрешенного использования позволяют собственникам и арендаторам участков использовать часть площадей под деятельность, не предусмотренную основным видом разрешенного использования, указанным в едином государственном реестре недвижимости. Под это понятие могут попадать апартаменты, уточнил ТАСС директор аналитической платформы bnMAP.pro (системы анализа и мониторинга рынка новостроек) Сергей Лобжанидзе. "Вероятно, застройщик построил слишком много апартаментов", - предполагает собеседник агентства.

Участок по адресу: г. Москва, ул. Таманская, вл. 1, стр. З предоставлен "Спецстройпроекту" на основании договора аренды (от 22.12.2016 г. до 22.12.2022 г.) для строительства зданий и сооружений Московской гребной базы "Динамо", добавили в Госинспекции. В соответствии с проектной документацией здесь предусмотрено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, административного здания, общественного и лечебно-рекреационного блоков, склада, а также общежитий.

River Residence расположен на территории природного заповедника Серебряный Бор на берегу Москвы-реки. Согласно информации на сайте застройщика, в состав комплекса входят три формата резиденций: с выходом в сад, с выходом к реке, а также с участком на берегу.

Комплексы с апартаментами часто строятся в зонах, не рассчитанных на возведение жилья, поскольку получить разрешение на жилую застройку в этом случае сложно. Апартаменты являются нежилыми помещениями и приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию и вносят повышенные коммунальные платежи. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса апартаментов.