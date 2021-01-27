Более трети заявок на образовательную программу "Архитекторы.рф" поступило от госслужащих

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. заявок из 76 регионов России подано на участие в третьем потоке программы профессионального развития для градостроителей "Архитекторы.рф", из них более 30% - от государственных и муниципальных служащих, сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.

"В этом году высокую активность проявили региональные и муниципальные администрации - треть заявок поступили от госслужащих", - говорится в сообщении.

Лидерами по количеству заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан и Краснодарский край. Впервые подали заявки специалисты из Тувы, Коми, Тамбовской области, Брянской области, Республики Алтай и Забайкальского края. Жюри образовательной программы уже отобрало 1 081 заявку, в том числе 306 заявок от госслужащих, что в шесть раз больше, чем в прошлом году, отметили в ДОМ.РФ. Теперь жюри предстоит к середине марта определить 100 участников, которые смогут пройти обучение.

Национальными целями развития России предусмотрено повышение качества городской среды в полтора раза к 2030 году, отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Таких показателей можно достичь с помощью квалифицированных, подготовленных кадров на местах, в органах местного самоуправления и региональной власти. Наша программа ориентирована именно на таких людей. Регионы и муниципалитеты ждут амбициозных профессионалов, которые с новыми знаниями и умениями будут менять города, создавать удобную и безопасную среду для жизни в России", - приводятся в сообщении слова Мутко.

Бесплатная образовательная программа профессионального развития "Архитекторы.рф" реализуется ДОМ.РФ в партнерстве с институтом "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке правительства и Минстроя РФ. Цель программы - обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Первый набор прошел в 2018 году.

За время проведения программы обучение прошли 202 финалиста из 63 регионов России. Более 50 выпускников первых двух потоков уже работают в органах государственной власти, местного самоуправления, а также в центрах компетенций. Некоторые из были назначены на должности главных архитекторов региона или получили работу в департаментах, отвечающих за качество городской среды.