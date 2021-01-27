Стеклянный небоскреб и дом-"бриллиант" появятся на территории ЗИЛа на юге Москвы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Жилой стеклянный небоскреб в 40 этажей и дом-"бриллиант", объединяющий пять башен под общим стилобатом, планируется построить на территории бывшего завода им. Лихачева на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры в среду.

"На ЗИЛе появятся два уникальных объекта - стеклянная башня высотой 150 метров и дом-"бриллиант". Архитектура зданий будет различаться по тональности цветовых решений, рисунку фасадов и разнице объемов, но вместе они создадут прекрасный ансамбль", - приводятся в релизе слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В частности, дом-"бриллиант" Zilart Diamond планируется построить по проекту голландского архитектора Михила Ридайка. Здание объединит пять башен под общим стилобатом и займет площадь в 62 тыс. кв. м. Фасады дома облицуют треугольными панелями из алюминия, что позволит создать рисунок, напоминающий грани бриллианта. Другое здание - Zilart Tower - представляет собой жилой стеклянный небоскреб в 40 этажей высотой 150 метров и площадью 67 тыс. кв. м. Архитектурные решения фасадов с сочетанием стекла и металла разработало бюро Speech.

Оба жилых здания входят в состав ЖК "Зиларт" на ул. Автозаводской в Москве, строительством которого занимается девелопер Группа ЛСР.