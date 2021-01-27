ДОМ.РФ сообщил о дефиците новостроек в высокой степени готовности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 70% квартир в новостройках в России, строительство которых должно завершиться в 2021 году, уже проданы. На первичном рынке возник дефицит жилых домов в высокой степени строительной готовности, сообщил в среду руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на круглом столе Торгово-промышленной палаты.

"Мы анализировали продажи жилья и видим, что сейчас на рынке возник определенный дефицит жилья в высокой степени готовности. Для примера можно привести очень простую цифру - уже продано около 70% всех квартир с плановым сроком ввода в 2021 году. Раньше нормальным считался показатель, что у дома только при его вводе в эксплуатацию продано 60-70% квартир", - сказал Гольдберг.

По его словам, такая динамика спроса не могла не сказаться на ценах на жилье, которые существенно выросли. Единственным способом повышения доступности жилья Гольдберг назвал рост объема предложения. При этом динамика запуска новых проектов жилищного строительства, по словам руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ, положительная, особенно начиная со второго полугодия. "Только в четвертом квартале 2020 года запуски новых проектов выросли на 80% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года", - сказал Гольдберг.

Руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ сообщил, что по итогам прошлого году объем сделок с жильем в новостройках примерно на 10-20% превысил аналогичный показатель 2019 года. Объем ввода жилья достиг примерно сопоставимых показателей с 2019 годом.

Ипотечный рынок при этом показал абсолютный рекорд - было выдано 1,7 млн кредитов на 4,2-4,3 млн рублей, отметил Гольдберг. Он добавил, что несмотря на программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, 70% кредитов было выдано на вторичном рынке жилья. "Это результат того, что предложение на первичном рынке не успевает за спросом, в том числе, вызванным реализацией программы субсидирования", - сказал Гольдберг. По его словам, на первичной рынок пришлось 500 тыс. кредитов, по программе субсидирования ипотеки - 350 тыс. кредитов.

Как отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ, сейчас в стройке в России находится более 90 млн кв. метров жилья, из них более половины строится с помощью проектного финансирования. По его оценкам, к концу 2021 года с применением счетов эскроу будет строиться более 80% жилья. Средневзвешенная банковская ставка по проектному финансированию, в зависимости от региона, сейчас составляет 2-4%, заключил он.