В "Русской стали" считают, что подорожание жилья не вызвано всплеском цен на металлопрокат

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спекуляции на тему искусственного роста цен на металлопрокат не имеют ничего общего с реальным обоснованием повышения цен на жилищное строительство в России, говорится в заявлении ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России). Реальный рост цен на жилье в России начался летом 2020 года, а всплеск цен на строительный прокат произошел лишь в ноябре.

"Ассоциация "Русская сталь" считает обязательным заявить, что спекуляция на тему искусственного роста цен на металлопрокат, а также обсуждение 27 января 2021 в Минпромторге России с руководителями крупнейших металлургических компаний, с последующим совещанием у вице-премьера Хуснуллина М. Ш., не имеет ничего общего с реальным обоснованием повышения цен на жилищное строительство", - сказано в заявлении.

При этом даже "несложная проверка с участием Счетной палаты" может это продемонстрировать, подчеркнули в "Русской стали".

"Всплеск цен на строительный прокат произошел в ноябре, а цены на жилье катастрофически поднялись с лета прошлого года. Попытка скрыть истинные причины может повлечь за собой дополнительные социально-экономические издержки", - отмечает ассоциация в своем заявлении.

Ранее 27 января участник совещания представителей металлургической отрасли с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым по ценам на сталь сообщил ТАСС, что российские металлургические компании считают, что рост внутренних цен на металлопродукцию в РФ - эпизодическое явление, прогнозируют снижение стоимости арматуры. Компании также готовы к заключению прямых долгосрочных договоров с формульным ценообразованием.

История вопроса

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС РФ.

Минпромторг также не исключает введение запрета на экспорт лома, если принятая в декабре правительством временная вывозная пошлина в размере €45 за тонну не будет результативной, говорил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В то же время ассоциация "Русская сталь" заявляла, что доля металлопроката в стоимости квадратного метра составляет от 3% до 6,55% в зависимости от типа строения, то есть ее влияние на стоимость квадратного метра минимально.