В Новгороде презентовали проект "Мое первое жилье" для студентов вузов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 января. /ТАСС/. Проект "Мое первое жилье", рассчитанный на студентов высших учебных заведений, представила в Великом Новгороде директор по закупкам "ДОМ.РФ" Диляра Баширова. Знакомство с проектом состоялось на встрече с участниками образовательной программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

"Сегодня в России 4,2 млн студентов вузов, почти 1 млн человек остро нуждается в улучшении жилищных условий, а большей части всех обучающихся жилье потребуется после окончания учебных заведений. В связи с этим участники стажировки предложили создать госпрограмму долгосрочной аренды жилья с возможностью последующего выкупа недвижимости в собственность", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства по итогам встречи.

Суть проекта заключается в том, что оператор программы предлагает землю застройщику на льготных условиях при условии строительства комфортного жилья. Далее идет проектное финансирование в банке, после чего застройщик уже предлагает комфортные квартиры оператору программы. После это жилье сдается в долгосрочную аренду студентам с возможностью последующего выкупа. Часть арендной платы, которая будет разделена на два платежа, формирует накопительную часть будущего первоначального взноса по ипотеке.

"На накопительную часть субъектом будет начисляться премия в размере 1/3 от нее. Этот этап рассчитывается на срок до шести лет, после чего студенты, имея первоначальный взнос в виде накопительной части, могут оформить ипотеку по сниженной ставке", - сообщила Баширова.

Для реализации программы, созданной в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", необходимо создать арендный фонд жилья площадью не менее 27,7 млн кв. м, а также вовлечь студентов в программу путем создания информационной платформы. Кроме того, необходимо создать условия для получения студентами ипотечного кредита с использованием механизма программы "Жилстройсбережения". По данным проведенного опроса, 20% студентов неофициально снимают жилье и уже сейчас могли бы стать полноценными участниками программы.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.