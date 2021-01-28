Доходы лидеров российского рынка недвижимости упали в 2020 году на 24%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Лидеры российского рынка недвижимости потеряли в 2020 году 24% своих доходов по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в рейтинге "королей российской недвижимости" за 2020 год, который в четверг опубликовал журнал Forbes.

Рейтинг включает 30 компаний, владельцы которых зарабатывают наибольший арендный доход на своей недвижимости. В рейтинг включены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью в России. Forbes рассчитал доходы торговых центров исходя из площадей, которые сдаются в аренду. Информацию для подсчетов изданию предоставили арендодатели, консалтинговые компании, также использовались данные информационной системы СПАРК и открытые источники.

"Арендный доход лидеров рейтинга рантье Forbes никогда еще не падал так драматично. В 2019 году владельцы коммерческой недвижимости собрали со своих арендаторов совокупно $7,7 млрд, в 2020 - $5,8 млрд. Минус 24%", - сообщает издание. Как отмечает Forbes, падение доходов связано в том числе с тем, что торговые центры не работали несколько месяцев, а заполняемость гостиниц достигла минимального уровня.

Первое место в рейтинге несколько лет подряд занимает группа компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Захара Илиева. Она является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России и включает такие проекты, как ТРЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити", гастрономический квартал "Депо Лесная" и транспортно-пересадочный узел "Нагатинская", реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский". Арендный доход компании составил $1,28 млрд в 2020 году, пишет Forbes.

На втором месте в рейтинге - группа "Ташир" Самвела Карапетяна, арендный доход которой, по данным издания, в 2020 году составил $585 млн. "Ташир" объединяет более 200 компаний в различных секторах экономики, в том числе строительной, производственной, финансовой и энергетической отраслях, девелопменте, ритейле и индустрии развлечений. На третьем месте - группа "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых с годовым арендным доходом в $460 млн. Крупнейшими объектами группы считаются отель Moscow Marriott Grand и ТЦ "Калейдоскоп".

В пятерку рейтинга "королей российской недвижимости" вошли Ingka Centres (бывшая IKEA Centres), которая управляет 45 торговыми центрами, в числе которых "Мега Белая Дача", "Мега Химки" и "Мега Теплый Стан", с годовым доходом $330 млн и O1 Properties Валерия Михайлова и Павла Ващенко (годовой доход $295 млн). Компания выкупила на торгах, с которых ушли другие претенденты, здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.