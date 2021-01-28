Астраханские власти будут выкупать жилье у медиков и оплачивать им ипотечные проценты

АСТРАХАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Астраханской области разработали и утвердили региональную программу поддержки медработников, занятых лечением пациентов с коронавирусом, в рамках которой регион планирует оплачивать проценты по ипотеке врачам на новые квартиры, одновременно выкупая у них старое жилье и используя его для социальных программ региона. Об этом ТАСС сообщил в четверг губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, уточнив, что программу запускают в этом году.

"Программа поддержки медиков утверждена, средства на ее реализацию есть и уже заложены в бюджет Астраханской области на этот год. Спрос на программу будет, это было подтверждено, проведенными в процессе ее разработки опросами", - сказал глава региона.

Суть программы

Идея программы в том, что медицинскому работнику, занятому борьбой с коронавирусом и желающему улучшить свои жилищные условия, Астраханская область готова компенсировать уплату процентов по ипотеке на новое жилье и выкупить его старую квартиру по цене, близкой к рыночной, которая устанавливается Минстроем РФ ежеквартально для каждого региона.

"Выкупленная жилплощадь поступит в собственность Астраханской области. Так мы планируем формировать резервный фонд жилья, который будет помогать нам в исполнении социальных обязательств - прежде всего перед сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Сегодня в очереди на получение квартиры более 2 тыс. детей-сирот, и новой программой власти намерены эту очередь сократить", - добавил Бабушкин.

Условия и требования

Чтобы принять участие в программе, должны соблюдаться некоторые условия. Так, квартира, которую готово выкупить государство, должна быть не меньше 33 кв. м - это норматив, установленный в регионе. Кроме того, быть пригодной для жилья, а также находиться в собственности участника программы. Жилье, которое медик возьмет в ипотеку, должно располагаться в новостройке и попадать под типовые условия кредитования.

Процент по кредиту не должен превышать ставки, установленной в России в качестве льготной. Сейчас она составляет 6,5%. Если же банк одобрит ипотеку под более высокий процент, то область компенсирует стандартную ставку, а разницу придется взять на себя участнику программы.

В последующем, если программа покажет себя успешно, она может быть распространена на работников образовательных учреждений и других работников социальной сферы, подчеркнул губернатор.

О ситуации в регионе

Вопрос расселения людей из аварийного фонда, а также предоставление квартир льготным категориям граждан - один из наиболее острых в Астраханской области. Председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин говорил о том, что в регионе "глубокий строительный кризис", а зампред астраханского правительства Михаил Богомолов говорил о том, что объемы жилищного строительства в Астраханской области составляют порядка 330 тыс. кв. м по итогам 2020 года при установленном нормативе в 300 тыс. кв. м.

В ближайшие два года в Астраханской области планируется расселить 29 тыс. кв. м площади, где проживают около 1,7 тыс. человек. Помимо строительства новых объектов, власти региона приобретают для переселения граждан жилье за счет уплаты выкупной стоимости за имущество, изымаемое у собственников.