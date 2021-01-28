Глава комитета ГД по финрынку выступил за продление льготной ипотеки в нескольких регионах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает необходимым продлить в отдельных российских регионах госпрограмму льготной ипотеки по ставке не выше 6,5%. Об этом он заявил на онлайн-конференции Ассоциации банков России.

"Сейчас идут дискуссии по поводу - продлевать льготную ипотеку или нет. Я являюсь сторонником продления, но не для всех регионов. Считаю, что льготная ипотека должна продолжить свое действие в тех регионах, где мы бы хотели, чтобы активно развивалось строительное производство", - сказал он, уточнив, что речь идет прежде всего о регионах с меньшей бюджетной обеспеченностью.

На прошлой неделе министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявлял, что Минстрой считает правильным сохранить льготную ипотеку, возможно, скорректировав этот механизм. Вместе с Банком России и экономическим блоком правительства министерство обсудит способы поддержания спроса на жилье.

В настоящее время срок окончания программы установлен 1 июля 2021 года.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что льготная ипотека может быть продлена после июля 2021 года в некоторых регионах страны, где не хватает возможностей по строительству нового жилья.