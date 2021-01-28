Затраты компаний на стройматериалы в России выросли на 15% за три месяца

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Повышение стоимости стройматериалов в России привело к увеличению затрат строительных компаний на 15% с ноября 2020 года, сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на конференции "Рынок недвижимости - 2021: точки развития" в четверг.

"Мы повсеместно на территории всей Российской Федерации отмечаем рост цены строительных материалов, яркий момент - это повышение стоимости металлопроката, который используется в строительстве. Если сравнивать цены на металлопрокат ноября 2020 года и те цены, которые существуют сейчас, это повышение по ряду позиций до 75%. Общий рост затрат на строительные материалы за последние три месяца оценивается в 15%", - сказал Глушков.

Он отметил, что Национальное объединение строителей по поручению Минстроя России готовит статистику по видам строительных материалов. Так, по словам Глушкова, цены существенно выросли на электропродукцию, все, что связано с кабельной продукцией, повышение стоимости фиксируется также на керамические изделия, плитку, фаянс.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС РФ. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Также НОСТРОЙ вместе Газпромбанком планируют разработать площадку для заключения прямых контрактов с металлопроизводителями в электронном виде.