В России средний размер ипотечных кредитов в декабре достиг рекордных 2,81 млн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Средний размер выданных ипотечных кредитов достиг в декабре 2020 года рекордных 2,81 млн рублей (за всю историю наблюдений бюро), что на 11,4% выше показателя того же месяца 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к "докарантинному" уровню, но и превысил его, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова. - Рост данного показателя в последние месяцы связан в первую очередь со снижением ставок благодаря программам господдержки".

В декабре 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (6,07 млн рублей), Московской области (4,57 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,71 млн рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в декабре продемонстрировали Приморский край (рост на 20,3%), Московская (19,7%), Ростовская (19,5%) области.