Сбербанк планирует провести пилотную сделку с льготной ипотекой на загородные дома

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сбербанк планирует провести пилотную сделку с льготной ипотекой в сфере индивидуального жилищного строительства во втором квартале 2021 года. Об этом в четверг сообщила управляющий директор - начальник управления финансирования недвижимости банка Светлана Назарова на конференции "Рынок недвижимости - 2021: точки развития".

"Мы сейчас планируем ряд пилотных проектов провести, где у нас будет возможность в том числе предоставлять более льготные условия и для покупателей, и для застройщиков. Это комплексные продукты для девелоперов и клиентов. Пока мы пробуем, это, конечно, не массовая история, но уже во втором квартале планируем в ряде субъектов пилотные проекты провести", - сказала Назарова.

По словам Назаровой, на массовый уровень льготная ипотека на ИЖС может выйти в третьем-четвертом квартале. Многое зависит от того, как быстро утвердят дорожную карту программы развития индивидуального жилищного строительства в России и как быстро на федеральном уровне заработают механизмы ИЖС. "2020 год и пандемия повысили спрос на загородную недвижимость, поэтому важным моментом будет являться спрос и как он будет стимулироваться", - подчеркнула она.

Без развития индивидуального жилищного строительства в стране невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года, сообщал ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. В марте прошлого года Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, один из аспектов которой направлен на стимулирование ипотечного кредитования в этом сегменте.