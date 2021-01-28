Строительство жилого района в Мневниковской пойме в Москве начнется в I квартале

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Строительство жилого района в южной части Мневниковской поймы в Москве общей площадью застройки 1,4 млн кв. метров начнется в первом квартале 2021 года, сообщила в четверг девелоперская компания "Донстрой", реализующая проект.

"Суммарная площадь застройки - 1,4 млн кв. м, включая три крупных социальных кластера со школами и детскими садами, торгово-административные объекты и 700 тыс. кв. м жилой недвижимости", - говорится в сообщении.

Проект, получивший название "Остров", в основном будет малоэтажным, только некоторые корпуса будут достигать высоты в 22 этажа, отмечается в сообщении. В целом будет построено 12 тыс. квартир.

Строительство первой очереди начнется в первом квартале 2021 года и будет завершено в 2023 году. Также в текущем году "Донстрой" планирует начать строительство еще двух кварталов проекта.

Предварительный объем инвестиций в проект девелопер оценивает в 148,6 млрд руб., примерно 20 млрд руб. из них будут направлены на строительство дорог и инженерных сетей, образовательного кластера, торговой инфраструктуры, создание ландшафтной среды и мест для прогулок.