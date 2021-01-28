Запуск механизма инфраструктурных облигаций под жилье может начаться с Тульской области

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пилотный проект строительства жилья с помощью механизма инфраструктурных облигаций может быть запущен в Тульской области в конце второго квартала 2021 года. Об этом в четверг сообщил директор ДОМ.РФ по инфраструктурным облигациям Антон Никитин на конференции "Рынок недвижимости - 2021: точки развития".

"Мы планируем, что первый пилот запустим уже, наверное, в конце второго квартала. Возможно, это будет пилот в Тульской области. Предполагаем, что в течение нескольких лет этот механизм выйдет на объемы нескольких сотен миллиардов, по меньшей мере, к 2023-24 годам", - сказал он.

В Тульской области с помощью механизма инфраструктурных облигаций будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тыс. кв. м, пояснили в пресс-службе ДОМ.РФ. Соответствующее соглашение о намерении между регионом и ДОМ.РФ сейчас находится на стадии подписания.

По словам Никитина, ДОМ.РФ приступил к созданию специализированного общества проектного финансирования "Инфраструктурные облигации". "Решение о появлении такого юрлица, которое будет отвечать за выпуск облигаций на фондовом рынке и выдавать займы на строительство инфраструктуры, принято на последнем наблюдательном совете ДОМ.РФ. Вчера компания была зарегистрирована в ЕГРЮЛ, ее единственным участником является ДОМ.РФ", - пояснил он.

Никитин напомнил, что сейчас в работе у компании находятся пять пилотных проектов в пяти российских регионах. По его словам, общая ожидаемая площадь возводимого жилья в рамках этих проектов - порядка 4,5 млн кв. м, стоимость инфраструктуры - в районе 25-30 млрд рублей.

Как сообщали в ДОМ.РФ, пилотные проекты строительства с помощью инфраструктурных облигаций прорабатываются в Ленинградской, Тульской, Тюменской, Сахалинской, Ростовской областях, при этом 63 региона проявили интерес к использованию этого механизма. В ДОМ.РФ отмечали, что первое размещение инфраструктурных облигаций на фондовом рынке запланировано на конец первого - начало второго квартала 2021 года. Всего в 2021 году планируется разместить 30 млрд рублей.

О механизме

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа по выпуску инфраструктурных облигаций должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Согласно утвержденным правилам, средства от размещения облигаций будут получать застройщики в виде инфраструктурных займов.