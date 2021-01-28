Цена посуточной аренды загородной недвижимости в России в 2020 году выросла на 14,3%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Цены на посуточную аренду загородных домов и коттеджей в РФ выросли на 14,3% за 2020 год по сравнению с 2019 годом, однако интерес россиян к этому виду недвижимости увеличился на 83,3%. Такие данные приводятся в исследовании "Авито Недвижимости" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Интерес к аренде загородной недвижимости по всей стране вырос на 83,3%. Цены на аренду домов и коттеджей в 2020 году относительно 2019 в целом по стране увеличились на 14,3%", - говорится в исследовании.

В среднем по России цена за аренду загородной недвижимости достигла 4 тыс. рублей за сутки в 2020 году. Наиболее заметное повышение цен на загородную недвижимость среди регионов зафиксировано в Кабардино-Балкарии - рост в 1,6 раза - до 2,4 тыс. рублей в сутки, в Волгоградской и Магаданской областях - рост в 1,5 раза - до 3 тыс. и 7 тыс. рублей в сутки соответственно.

При этом интерес россиян к аренде загородной недвижимости особенно заметно вырос в Ленинградской области - в три раза по сравнению с 2019 годом. Средние ставки на аренду в регионе по итогам года составили 5 тыс. рублей. Также потребительский спрос к загородной аренде в 2,9 раза вырос в Тверской области (арендные ставки - в среднем 3,5 тыс. рублей в сутки) и в 2,6 раза - в Забайкальском крае (арендные ставки - в среднем 10 тыс. рублей в сутки).

В свою очередь по итогам 2020 года интерес к посуточной аренде квартир в целом по России увеличился на 15,3%, при этом цены остались на уровне 2019 года, говорится в исследовании "Авито Недвижимости". По данным аналитиков портала, сокращение потребительского спроса к этому сегменту аренды на 27% во втором квартале 2020 года по сравнению с первым компенсировалось ростом почти в четыре раза в третьем квартале.

Среди регионов России особенно заметно за 2020 год вырос интерес к краткосрочной аренде квартир в Туве - в два раза, Чукотском АО и Магаданской области - в 1,8 раза. Почти в 1,5 раза увеличился интерес к посуточной аренде квартир в Крыму, на 23,3% - в Краснодарском крае, на 10,8% - в Москве, а в Санкт-Петербурге, наоборот, снижение на 12%. По росту цен на краткосрочную аренду квартир лидирует Чеченская республика - 33,8%, в среднем 2 тыс. рублей в сутки, Крым - почти 25%, в среднем 2 тыс. рублей в сутки и Алтай - 15,4%, в среднем 1,5 тыс. рублей в сутки. В Москве стоимость посуточной аренды за год снизилась на 12% - в среднем до 2,2 тыс. рублей в сутки, в Санкт-Петербурге - на 11% - в среднем до 1,6 тыс. рублей в сутки.

Куда ездили россияне

Самыми активными путешественниками в 2020 году стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, следует из рейтинга "Авито Недвижимости". "Москвичи активнее всего интересовались жильем в Московской области, Краснодарском крае, Крыму и Санкт-Петербурге. Петербуржцы планировали поездки в Ленинградскую область, Краснодарский край и Карелию. Жители Краснодарского края в основном проявляли интерес к аренде жилья в своем же регионе, а также в Крыму и Адыгее", - говорится в исследовании.

Интерес к краткосрочной аренде жилья в своем или соседнем регионе связан с желанием обезопасить себя на фоне пандемии коронавируса, считает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин. "Путешественники в 2020 году предпочитали отдыхать в областях, куда можно добраться на личном транспорте с минимальным количеством контактов, и жить изолированно, что в том числе повлияло на рост интереса к аренде загородной недвижимости", - добавил эксперт.