Российские банки выдали на 38% больше ипотечных кредитов в 2020 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские банки в 2020 году выдали 1,67 млн ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Это абсолютный рекорд по количеству выданных за год ипотечных кредитов . Так, в 2019 году ипотеку взяли 1,2 млн человек, в 2018 году - 1,4 млн, в 2017 году - 1,02 млн, в 2016 году - 0,76 млн заемщиков",- отмечается в сообщении.

Рекорд по количеству выданных за месяц кредитов был установлен в октябре - тогда ипотеку взяли 202 тыс. заемщиков. В декабре банки выдали 192 тыс. кредитов

"Поддержку ипотеке в 2020 году главным образом оказывали рекордно низкие процентные ставки, которые стали возможны благодаря снижению Центробанком ключевой ставки. Значительное влияние оказала и программа льготной ипотеки, по которой можно было взять новостройку в кредит по ставке 6,5% и ниже. Кроме того, отчасти такое количество выдач можно объяснить тем, что прошлый год был кризисным, а некоторые россияне считают инвестиции в недвижимость способом спасти свои средства от обесценения", - комментирует гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Среди 30 регионов с наибольшим количеством выданных за год ипотечных кредитов лучшая динамика отмечена в Алтайском крае (+34% по сравнению с 2019 годом), Приморском крае (+33%) и Чувашии (+31%).