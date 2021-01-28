Публичная кадастровая карта начала отображать пригодные для жилой застройки земли

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Росреестр приступил к тестированию технологии по отображению пригодных для жилищного строительства территорий на Публичной кадастровой карте. Пока на ней доступна информация четырех регионов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сервис нужен для того, чтобы потенциальные инвесторы в режиме онлайн могли выбрать и оценить пригодные для строительства земли. Кроме того, планируется, что сервис позволит обеспечить связь между органами исполнительной власти регионов и заинтересованными лицами", - сказали в пресс-службе.

Новый сервис начали тестировать в Пермском крае, Самарской и Псковской областях, Татарстане.

Для просмотра участков под жилую застройку на сайте Публичной кадастровой карты нужно выбрать тип поиска "Жилищное строительство" и ввести в строку поиска символ "*". Чтобы отправить в уполномоченный орган обращение о своей заинтересованности использовать территорию, необходимо нажать на ссылку "Подать обращение" в информационном окне соответствующего объекта.

В дальнейшем Росреестр планирует отображать и актуализировать информацию о землях под жилую застройку по всей территории России. Также планируется наладить и оптимизировать связь между ответственными ведомствами и заинтересованными инвесторами.

Ранее Росреестр по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина провел анализ эффективности использования земель. Оказалось, что в России под жилую застройку подходит 5,7 тыс. земельных участков общей площадью около 100 га. По экспертным оценкам, такая территория позволяет построить порядка 310 млн кв. м жилья. "Данную информацию планируется размещать на Публичной кадастровой карте для повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ и развития региональных экономик", - отметили в Росреестре.