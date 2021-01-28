Эксперты считают сокращение площади новых квартир одним из факторов снижения рождаемости

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сокращение площади квартир в новостройках и строительство апартаментов без социальной инфраструктуры относятся к факторам снижения рождаемости в России, такие выводы содержатся в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"Противодействовать задаче повышения рождаемости и роста численности населения страны стали такие проблемы как: отвлечение средств населения на строительство домов с апартаментами без обеспечения жилищных прав граждан, их безопасности и комфорта проживания; уменьшение средних размеров квартир (до 51-52 кв. м. общей площади жилья) и количества комнат (до 1-2 комнат)", - говорится в проекте стратегии.

В документе указано, что размер средних квартир в новостройках в России сократился с 81 кв. м в 2000 году до 51,6 кв. м в 2019 году. В то же время при средней обеспеченности жильем 26,3 кв. м на человека, для семей из трех человек необходимо строить квартиры не менее 79-93 кв. м, отмечается в проекте.

Для увеличения средней площади строящегося жилья авторы проекта стратегии развития строительной отрасли предлагают развивать индивидуальное жилищное строительство. "В 2019 году средний размер дома ИЖС составлял 139 кв. м, при этом стоимость 1 кв. м жилья была ниже стоимости квартиры в многоквартирном доме примерно в 1,5-2 раза", - говорится в документе.

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что, в свою очередь, может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.

О стратегии

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года планируется внести в правительство РФ до начала весны 2021 года. К работе над проектом стратегии привлечены представители профессионального сообщества, в том числе Российский союз строителей, Национальное объединение проектных и изыскательских организаций, Национальное объединение строителей и т.д.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ объединит две разрабатываемые стратегии: развития строительной отрасли и развития жилищно-коммунального хозяйства. Стратегия развития стройотрасли до 2030 года, как сообщали ранее в Минстрое, должна была охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также предполагалось, что она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Стратегия развития ЖКХ изначально была рассчитана до 2035 года. Основной ее целью должно было стать обеспечение граждан качественными и доступными коммунальными услугами. Предполагалось, что стратегия будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, и кадровой политике.