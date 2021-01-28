Эксперт: объем предложения новостроек в Московском регионе достиг минимума за восемь лет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объем предложения на первичном рынке жилья в Московском регионе в 2020 году опустился до минимальных значений - 6,8 млн кв. м, сообщил в четверг управляющий директор группы компаний "Самолет" Дмитрий Волков на конференции, посвященной операционным результатам девелопера.

"Предложения становится на рынке все меньше. В 2020 году был минимум предложения на Московском регионе - 6,8 млн кв. м. Разные причины объясняли этот факт, но, действительно, на рынке становится все меньше квадратных метров, наступает дефицит, в особенности в сегменте массового, доступного жилья", - сказал Волков. Согласно представленным на конференции материалам, это минимальный объем предложения за восемь лет.

По словам Волкова, образовавшийся дефицит привел к огромному объему неудовлетворенного спроса. С учетом низкой обеспеченности жильем в Московском регионе, повышенный спрос сохранится в течение нескольких лет, считает эксперт.

Этому не помешает и плановое завершение программы льготной ипотеки 1 июля 2021 года. "Сама базовая ставка по ипотеке, которая во многом привязана к ключевой ставке, сейчас тоже продолжает снижаться. Летом в случае отмены субсидирования ипотеки она будет очень близка к субсидированной", - отметил Волков, уточнив, что тогда средняя ставка составит около 7%.