Объемы ввода жилья в России снизились на 1,8% по итогам 2020 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объемы ввода жилья в России по итогам 2020 года составили 80,6 млн кв. м - это на 1,8% меньше по сравнению с 2019 годом, свидетельствуют данные Росстата, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно уточненным данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. Эти данные включают в себя жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались.

Всего по итогам 2020 года на территории России возведено 9 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 289,2 тыс. жилых домов, из них 51 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. За год в России построено 1104,4 тыс. новых квартир.

В декабре 2020 года объемы ввода жилья в России составили 16,2 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках садоводства) - это на 12,6% меньше, чем в декабре 2019 года, отмечают в Росстате.

Согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.