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Объем выданных в 2020 году ипотечных кредитов в России вырос до почти 4,3 трлн рублей

По данным ЦБ, это на 35% превышает показатель 2019 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Объем выданных в РФ ипотечных кредитов вырос в 2020 году в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом - до почти 4,3 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

Согласно данным ЦБ, по итогам 2020 года в России было выдано более 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% превышает показатель 2019 года.

В материалах ЦБ отмечается, что в декабре 2020 годы банки выдали более 211,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 12% больше показателя ноября 2020 года и на 45% - декабря 2019 года. Объем выданных жилищных кредитов за последний месяц 2020 года превысил 560 млрд рублей, что на 14% больше, чем в ноябре 2020 года. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года объем выданной ипотеки вырос на 62,3%.

Средневзвешенная ставка по выданным в декабре 2020 года ипотечным кредитам составила 7,36%, следует из статистики ЦБ. Средневзвешенный срок кредитования по ипотекам, выданным в декабре, превысил 18 лет.

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