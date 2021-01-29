Общая задолженность россиян по ипотечным кредитам в 2020 году превысила 9 трлн рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов за 2020 года вырос на 21,3% и к 1 января 2021 года достиг 9,086 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

Согласно данным ЦБ, объем просроченных кредитов в декабре 2020 года снизился на 1,8%, до 77,5 млрд рублей. При этом по сравнению с декабрем 2019 года объем просроченных ипотек вырос на 6,8%. Доля просроченных ипотечных кредитов в общем банковском портфеле по итогам года составляет 0,85%.

Всего за 2020 год российские банки выдали более 1,7 млн ипотечных кредитов на почти 4,3 трлн рублей. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по выданным в декабре ипотекам снизилась на 0,02 п. п. по сравнению с ноябрем и составила 7,36%.