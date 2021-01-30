Российские банки отметили низкий спрос клиентов на ипотеку с плавающей ставкой

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Среди российских заемщиков наблюдается низкий спрос на ипотеку с плавающей ставкой, сообщили ТАСС в опрошенных кредитных организациях. Там также отметили, что хотя данный продукт снижает их процентные риски, банки с осторожностью относятся к его введению.

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Ранее ЦБ сообщал, что российские банки на фоне снижения ставок на рынке могут начать развивать ипотеку по плавающим ставкам. По данным регулятора, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле ипотечных жилищных кредитов составляет менее 0,1%, хотя законодательством они не запрещены. По данным ЦБ, в России наблюдается высокая доля плавающих рублевых ставок в основном в корпоративном сегменте кредитования.

"Плавающая ставка повышает риски для заемщиков, так как под воздействием экономической ситуации она может резко измениться не только в меньшую, но и в большую сторону. Ипотека - это долгосрочное обязательство, поэтому такие условия снижают ее привлекать для клиентов. ВТБ в настоящее время с осторожностью относится к возможности введения таких ставок", - отметили в пресс-службе ВТБ.

В Росбанке и Райффайзенбанке сообщили, что не планируют вводить плавающие кредитные ставки по ипотеке. Директор кредитного департамента "Росбанк Дом" Вадим Мамонов рассказал, что у банка имеется опыт использования плавающей кредитной ставки, привязанной к MosPrime Rate, но среди клиентов программа не пользовалась спросом из-за волатильности ставки.

При этом в Райффайзенбанке около 30% от общего портфеля корпоративных кредитов составляют ссуды с плавающей ставкой.

В банке "Открытие" и РНКБ не исключили возможности введения плавающих ставок. "Большую роль тут будет играть общая финансовая стабильность на рынке, чтобы у заемщика не было серьезных рисков", - отметили в "Открытии", где пока нет данного продукта.

В РНКБ, крупнейшим банке Крыма, сообщили, что плавающие ставки распространены среди крупных корпоративных заемщиков банка, имеющих в своей структуре штат квалифицированных риск-менеджеров, использующих модели оценки процентного риска.