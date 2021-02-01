В Хабаровском крае свыше 300 тыс. кв. м жилья построят с использованием эскроу

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Застройщики в Хабаровском крае в 2021 году будут возводить свыше 300 тыс. кв. метров жилья с применением счетов эскроу, которые позволяют защитить участников долевого строительства от потери своих вложений в строительство домов. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник управления жилищного строительства Минстроя края Алексей Назаренко.

"Что касается жилья, которое находится в стройке, уже более одной трети объектов, 600 тыс. кв. метров, находится в стройке и где-то 200 тыс. кв. метров возводятся с использованием счетов эскроу. В этом году перевалим за половину - граждане будут 100%-но со всех сторон защищены", - сказал Назаренко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

В Хабаровском крае в едином реестре проблемных объектов значатся 15 домов, которые возводились с участием дольщиков, и одна автостоянка. По 11 домам, в строительство которых деньги вложили 1 026 человек, решение принято. Четыре будут достраиваться, по нескольким объектам людям выплатят компенсации через Фонд по защите прав граждан-участников долевого строительства.