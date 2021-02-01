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Прием заявок на соципотеку в Подмосковье стартовал для молодых ученых

Участники программы смогут компенсировать первоначальный взнос при оформлении договора ипотеки и ежемесячную компенсацию оплаты основного долга по ипотеке

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прием заявок от молодых ученых и специалистов по программе "Социальная ипотека" стартовал в Московской области, улучшить жилищные условия смогут 85 участников программы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"С 1 февраля Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области начало прием заявок от молодых ученых и специалистов, а также молодых уникальных специалистов на участие в подпрограмме "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" в 2021 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участники программы получат возможность компенсировать первоначальный взнос при оформлении договора ипотеки и ежемесячную компенсацию оплаты основного долга по ипотеке.

"В этом году свое жилье по программе "Социальная ипотека" получат еще 40 молодых ученых и 45 специалистов Подмосковья. Таким образом, общее количество участников программы с момента ее старта в 2016 году составит 592 человека. Это наиболее ценные специалисты, которые уже обеспечивают и будут обеспечивать научно-техническое развитие Московской области", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она также рассказала, что министерство ежегодно получает около 200 заявок на участие в программе.

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