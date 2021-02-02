Каждый седьмой клиент МФО брал заем на платеж по ипотеке в 2020 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Около 15% клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) брали заем на платеж по ипотеке в 2020 году, говорится в исследовании компании "Лайм-Займ", проведенном путем опроса 5 тыс. заемщиков в январе 2021 года (есть в распоряжении ТАСС).

В материале отмечается, что в половине случаев респондентам было необходимо от 10 до 15 тыс. рублей для обслуживания ипотечного кредита. Четверть опрошенных оформляли заем на сумму от 15 до 20 тыс. рублей, 15% - на сумму 20-30 тыс. рублей, 10% - от 30 тыс. рублей.

По словам Олеси Киселевой, управляющего директора микрофинансовой организации, несмотря на пандемию и трудную экономическую ситуацию, платежная дисциплина клиентов улучшилась во втором полугодии 2020 года. "В 2020 году мы наблюдали бум ипотечного кредитования, значительную роль в котором сыграли государственная поддержка и программа по льготному кредитованию. Можно было предположить, что за этим последует рост неплатежей, однако мы видим, что заемщики ответственно подходят к своей кредитной истории", - отмечает Киселева.

По данным ЦБ РФ, во II квартале 2020 года доля просроченной более чем на 90 дней задолженности в совокупном портфеле МФО достигала 32%, к сентябрю этот показатель снизился до 30,7%.