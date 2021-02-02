Первый кредит "Дальневосточной ипотеки" под 1% выдали на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Первый кредит по программе "Дальневосточная ипотека" под 1% выдали на Камчатке - его получила семья из Петропавловска-Камчатского на покупку квартиры в Хабаровске, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк".

"Такая низкая ставка стала доступна благодаря снижению ставки на ипотечные кредиты на 0,7 процентного пункта, а также скидке при регистрации сделки в электронном виде", - уточнил собеседник агентства.

Льготный ипотечный займ выдан семье из краевой столицы полуострова. Получатели намерены купить квартиру в Хабаровске.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.