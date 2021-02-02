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В кабмине поддержали законопроект о включении сведений об аварийных домах в ЕГРН

Законопроектом предусмотрено внесение поправок в закон "О государственной регистрации недвижимости"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала внесенный депутатами Госдумы законопроект о возможности включения сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Проект положительного отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Как говорится в документе, законопроектом предусмотрено внесение поправок в закон "О государственной регистрации недвижимости", направленных на закрепление возможности внесения в ЕГРН "сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

В комиссии напомнили, что, согласно нормам Жилищного кодекса РФ, "в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, все жилые помещения являются непригодными для проживания". "В связи с этим представляется целесообразным дополнить законопроект положением о внесении в ЕГРН также сведений о признании непригодными для проживания жилых помещений многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", - считают в правительстве.

При этом в комиссии считают, что действие законопроекта целесообразно распространить на все виды жилых помещений, а не только на квартиры. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", включая зампредседателя комитета по контролю и регламенту Наталью Костенко и первого зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ и Сергея Пахомова.

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