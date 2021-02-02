Минстрой предложил сократить число обязательных требований в строительстве еще на треть

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Число обязательных требований в сфере строительства в России предлагается сократить еще на треть - на 3,8 тыс., следует из проекта постановления правительства, разработанного Минстроем России.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Минстроем России выполняется оптимизация (сокращение) обязательных требований в строительстве", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

Летом 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства стали рекомендательными. Так, количество обязательных требований снизилось с 10 тыс. до около 7 тыс.

Согласно разработанному Минстроем документу, утвержденный летом перечень обязательных требований в строительстве будет сокращен более чем на 3,8 тыс. пунктов стандартов и сводов правил. Предполагается, что проект постановления вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

В частности, в результате совещаний с МЧС предлагается исключить дублирования требований, которые относятся к нескольким видам безопасности, в том числе пожарной. Также на основании предложений профессионального сообщества Минстрой предлагает исключить ряд избыточных требований. Кроме того, ряд документов будут исключены целиком.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин ранее сообщал, что в рамках регуляторной гильотины планируется проработать около 30% обязательных требований в строительной отрасли. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивал, что сокращение количества обязательных требований к строительству не скажется на безопасности зданий.