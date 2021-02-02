Собянин включил в программу реновации еще 17 стартовых площадок

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. 17 стартовых площадок включили в московскую программу реновации, увеличив общее количество таких территорий до 489. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Перечень стартовых площадок - кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации - увеличился на 17 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <...> Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 64 пятиэтажки с 4,5 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 11,7 тыс. москвичей", - говорится в сообщении.

Новые площадки расположены в семи административных округах и 14 районах Москвы. Их общая мощность составляет 319,6 тыс. кв. м жилья. Из 17 адресов 10 площадок располагаются на месте домов, включенных в программу реновации.

"Таким образом, правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации. Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 489 стартовых площадок общей мощностью 7,8 млн. кв. м", - уточнили в пресс-службе.

В программу реновации в Москве включено 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн. кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Сейчас проводится либо закончено переселение жителей 223 домов в 76 новостроек. Всего переселяются 33,7 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 24 тыс. Построено 97 новых домов общей площадью 1,2 млн. кв. м, ведется строительство и проектирование 276 домов общей площадью 4,5 млн. кв. м, добавили в пресс-службе.