Офисные здания почти на 60 тыс. кв. м планируется построить в московском районе Беговой

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Офисные здания площадью около 58 тыс. кв. м планируется построить на участке в 1,5 га в столичном районе Беговой по адресу 1-я ул. Ямского Поля, вл. 17. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Согласно внесенным изменениям в ПЗЗ (правила землепользования и застройки - прим. ТАСС), по указанному адресу на участке в 1,5 га могут появиться офисные здания площадью около 58 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Сейчас на этой территории находятся административно-производственные здания площадью почти 16,7 тыс. кв. м, часть из которых планируется снести. Как добавили ТАСС в пресс-службе Москомстройинвеста, инвестором проекта строительства офисных зданий выступит акционерное общество "Вперед ДВЛ".

Согласно данным системы СПАРК, АО "Вперед ДВЛ" занимается управлением недвижимым имуществом. Сегодня компания управляет одноименным бизнес-центром класса B, расположенным в одном из корпусов территории, застраиваемой офисными зданиями: ул. 1-Я Ямского Поля, д. 17 корп. 12. Здесь же находится и офис самой компании.