Строительство последнего долгостроя "СУ-155" в Москве завершено спустя 13 лет

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство последнего долгостроя "СУ-155" в районе Чертаново Северное Москвы завершено спустя 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Компании "РК Строй" выдано заключение о соответствии объекта по строительному адресу: Балаклавский проспект, к. 2 АБВ (район Чертаново Северное, ЮАО)", - говорится в сообщении.

Сейчас жилой комплекс готовится к вводу в эксплуатацию. ЖК включает три дома на 683 квартир, а также 346 машино-мест на подземной парковке. Ключи от квартир ожидают 389 пайщиков.

Проблемный объект ЖК "Балаклавский проспект, корп. 2 АБВ" (Балаклавский проспект, 15) стал последним долгостроем девелоперской компании "СУ-155". Компания имела обязательства в 14 регионах России. К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - Банк ДОМ.РФ) - компания "РК Строй".

По данным Москомстройинвеста, первое разрешение на строительство объекта выдано в 2008 году. Жилой комплекс возводился для обеспечения жильем работников УФСБ России по г. Москве и Московской области. В 2010 году строительство комплекса было остановлено. В апреле 2018 года компания "РК Строй" начала обследовать стройку на предмет безопасного завершения строительства.

О "СУ-155"

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России.

В Москве было завершено строительство шести долгостроев "СУ-155". Так, в мае 2020 года был введен в эксплуатацию дом в Новых Черемушках.