Кабмин выделит Калмыкии около 110 млн рублей на расселение аварийного жилья

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Калмыкии Бату Хасикова поставить под личный контроль расход полученных из федерального центра средств. Премьер сообщил, что кабмин выделит республике около 110 млн рублей на расселение аварийного жилья.

"Ваша заявка 110 млн там примерно рублей на аварийку будет поддержана, соответствующие средства будут также выделены", - заявил Мишустин.

"И просил бы вас под личный контроль поставить выделение всех средств, которые будут доведены до вас из федерального центра", - сказал он. Мишустин напомнил, что важно работать над программами расселения аварийного жилья.