В Госдуме считают, что льготную ипотеку можно продлить в регионах с небольшими бюджетами

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Программу льготной ипотеки под 6,5% можно продлить в регионах с небольшими бюджетами. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Федерация должна стимулировать разными методами, в том числе с помощью ипотечных программ, закрепление населения в низко бюджетно обеспеченных регионах, и тем самым решать проблему равномерного расселения населения", - сказал он.

Парламентарий отметил, что в регионах с высокой бюджетной обеспеченностью можно не использовать для таких программ федеральный бюджет, поскольку это фактически стимулирует граждан жить в Москве и других крупных мегаполисах, "то есть высасывают с помощью этих программ людей вместо того, чтобы закреплять их по России, в удаленных регионах, и таким образом обеспечивать развитие этих регионов".

При этом использовать данную программу в регионах на постоянной основе было бы неправильно, считает Аксаков. "Нужно устанавливать какой-то срок регионам, чтобы у регионов был стимул активно развиваться, к какому-то сроку выйти на высокую бюджетную обеспеченность, в том числе развития строительного комплекса", - подчеркнул он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что своевременное завершение программы льготной ипотеки под 6,5% позволит избежать формирования пузырей на финансовом рынке. По ее словам, уже снизились не только субсидированные ипотечные ставки, но и рыночные, что позволит гражданам получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения, подчеркивала Набиуллина.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года. В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин высказывал мнение, что господдержка может быть продлена и в дальнейшем.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.