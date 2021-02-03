В Свердловской области к 2022 году отремонтируют пять жилых объектов культурного наследия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Пять многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, отремонтируют в Свердловской области. Об этом сообщил на пресс-конференции Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

Региональный фонд в феврале 2020 года запустил пилотный проект по ремонту объектов культурного наследия, стоимость которого не может быть покрыта размером взносов за капремонт. Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщала, что в области 165 многоквартирных домов относится к памятникам культурного наследия и только 6 домов отремонтировали при чрезвычайных обстоятельствах.

"Мы определили в 2020 году 5 адресов [для пилотного проекта по ремонту жилых домов - объектного культурного наследия], по которым мы поймем, как делается проектно-сметная документация, сколько она стоит, сколько стоят строительно-монтажные работы. После получения проектно-сметной документации нам нужно будет понять источники финансирования, выпадающие за 30-летний сбор по этим домам. Я думаю, что [отремонтировать] получится, и это будет 2022 год", - сказал он.

Суханов пояснил, что даже подготовка проектно-сметной документации для ремонта таких домов требует согласования с уполномоченными органами, также для перехода на этап проектирования необходимо провести собрание собственников для согласования технического задания. На данный момент, по его словам, все собрания уже провели, проект разработают к июлю 2021 года.

Для снижения стоимости ремонта, по словам Суханова, в документации введут разделение - все работы по инженерным коммуникациям, не являющиеся предметов охраны, прроведут по расценкам фонда, а работы с предметом охраны (чаще всего это крыша или фасады) - по реставрационным расценкам, которые значительно дороже. После получения стоимости строительно-монтажных работ, фонд планируется обратиться в региональное министерство энергетики и ЖКХ для решения финансовых вопросов.