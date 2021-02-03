Девелопер "ПИК" планирует полностью перейти на счета эскроу к 2023 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в России девелоперская группа компаний "ПИК" планирует полностью перейти на счета эскроу в рамках проектного финансирования к 2023 году. Об этом в среду сообщил вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК "ПИК" Юрий Ильин.

"Мы считаем, что к 2023 году мы уже полностью переключимся на использование счетов эскроу по нашим проектам", - сказал он на вебинаре "АТОН".

Ильин добавил, что, согласно отчетности за 2020 год, денежные поступления от продажи недвижимости непосредственно на счета компании снижаются, в то время как сильно растут поступления на счета эскроу. По его словам, это "показательные цифры, которые отражают тот факт, что переход на новую систему регулирования идет планомерно и успешно". В целом, по его словам, денежные поступления за 2020 год (по всем направлениям) у группы выросли на 30% и практически достигли 400 млрд рублей.

Как сообщалось, в октябре 2018 года ГК "ПИК" заключила с ВТБ первое соглашение о предоставлении проектного финансирования для реализации строительства ЖК "Дмитровский парк" на сумму 19,9 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.